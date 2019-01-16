На химзаводе в Ленобласти произошел взрыв, погибших нет

На заводе «Полипласт» в Кингисеппском районе Ленобласти произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в Instagram сообщил, что взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности при проведении монтажных работ. В результате попадания искры от «болгарки» зажглась селитра, которая находилась в здании.

Дрозденко рассказал, что пострадали четыре человека, с резаными ранами они доставлены в больницу. Погибших нет. На заводе находились 72 человека, всех их вывели из здания.

Из-за взрыва двухэтажное производственное здание было полностью разрушено. В данный момент идет разбор завалов.