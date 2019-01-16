Смольный: Стадион на Крестовском имеет три официальных названия

Стадион на Крестовском острове в Петербурге имеет три официальных имени, а во время Чемпионата Европы по футболу в 2020 году он не будет называться «Газпром Арена» Об этом сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия» со ссылкой на ответ Смольного.

Международно-спортивное название объекта для интернациональных турниров высшего уровня – «Санкт-Петербург», а для всех остальных мероприятий и сувенирной продукции футбольного клуба «Зенит» – «Газпром Арена». В Едином государственном реестре недвижимости он указан как «футбольный стадион в западной части Крестовского острова».

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«Концессионер не претендует на изменение наименования стадиона, которое значится в Едином государственном реестре недвижимости», – отметили в Смольном.

В начала декабря в пресс-службе стадиона заявили, что объект получил официальное название «Газпром Арена». Название было утверждено по условиям соглашения между компанией и руководством «Зенита», который управляет комплексом по концессионному договору на 49 лет.

Летом 2018 года стадион принял матчи Чемпионата мира по футболу. В 2020 году здесь пройдут встречи сборных в рамках Чемпионата Европы.

Петербург стал единственным городом России, который примет турнир. Матчи также пройдут на территории 11 других городов.