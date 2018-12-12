«Зенит»: «Газпром» купил право на переименование стадиона законно и за рекордную сумму

ФК «Зенит» не менял название стадиона, построенного на Крестовском острове, а воспользовался своим правом использовать его в коммерческих целях. Об этом сообщает пресс-служба футбольной команды.

Согласно концессионному соглашению со Смольным, «Зенит» может реализовывать свои рекламные права без дополнительных согласований со стороны администрации Петербурга или его жителей.

«В концессионном соглашении четко прописано, что клубу принадлежат исключительные права на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации объекта, включая право на изменение названия стадиона, иными словами – это рекламные права “Зенита”, и клуб вправе их реализовать без дополнительных согласований со стороны администрации Петербурга. Это условие в числе прочих утверждено постановлением правительства Петербурга. Соответственно, в рамках отдельного рекламного контракта ПАО “Газпром” купило право на название стадиона “Газпром Арена” на 5 лет», – заявили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко отметил, что после передачи стадиона в управление ФК «Зенит» клуб снял с города и принял на себя все финансовые обременения по инвестиционному и эксплуатационному содержанию арены, которые ежегодно составляют около 2 млрд руб.

«Но уже на момент принятия арены в управление клубом “Зенит” инвестировал порядка 1,5 млрд рублей в инфраструктуру стадиона. В ближайшие 5 лет инвестиционные планы клуба по развитию “Газпром Арены” оцениваются в несколько млрд рублей», – подчеркнул Макаренко.

В клубе отметили, что сумма отдельного рекламного контракта по переименованию стадиона стала рекордной для российского футбола. Она остается коммерческой тайной.

Неизвестно, будет ли новое название использоваться на матчах турниров под эгидой УЕФА – Лиги Европы, Лиги чемпионов и чемпионата Европы по футболу 2020 года, матчи которого пройдут в Петербурге. Это решит УЕФА. Например, во время чемпионата мира действовали правила ФИФА, поэтому использовалось наименование «Санкт-Петербург», однако оно не было официальным. В Едином государственном реестре недвижимости стадион обозначен как «Футбольный стадион в западной части Крестовского острова».