Жителей Петербурга предупредили о сильном снегопаде и ветре 17 января

Петербургское управление МЧС России предупредило, что 17 января в Северной столице ожидаются сильный снег и ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным синоптиков, в четверг скорость порывов ветра будет достигать 13 м/с. Метель прогнозируется на протяжении всего дня.

Температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, а днем повысится до нуля.

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Жителей Петербурга просят быть внимательными и по возможности не пользоваться личным транспортом при сильном снегопаде. Необходимо избегать мест повышенного риска, в том числе линий электропередач.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по телефону 112 или 101.