Петербуржцы пожаловались на разрушающийся горельеф на фасаде исторического дома на Мытнинской

Жители Петербурга заметили трещину на доме № 19 по Мытнинской улице. Об этом сообщили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте».
Трещина на доходном доме Станового появилась возле исторического горельефа. «Как думаете, сам отвалится или коммунальные службы вовремя восстановят?» – отметили в группе.
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Власти Северной столицы пока что не давали официальных комментариев ситуации.
Дом на Мытнинской построили в 1912 году. В 2001 году его признали выявленным объектом культурного наследия.