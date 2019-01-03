Петербуржцы пожаловались на разрушающийся горельеф на фасаде исторического дома на Мытнинской

Жители Петербурга заметили трещину на доме № 19 по Мытнинской улице. Об этом сообщили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте».

Трещина на доходном доме Станового появилась возле исторического горельефа. «Как думаете, сам отвалится или коммунальные службы вовремя восстановят?» – отметили в группе.

Читайте также:

Петербуржец нашел голову русалки с дома Николаевых на Садовой

Власти Северной столицы пока что не давали официальных комментариев ситуации.

Дом на Мытнинской построили в 1912 году. В 2001 году его признали выявленным объектом культурного наследия.