Петербуржец нашел голову русалки с дома Николаевых на Садовой

Житель Петербурга спас голову русалки с барельефа дома Николаевых на Садовой улице. Об этом сообщили в городском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Мужчина, который подобрал фрагмент исторического барельефа, передал его градозащитникам. Активисты отнесли голову в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

«Чиновники комитета были удивлены необыкновенной находке. При передаче присутствовали заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов и руководитель юридического отдела Жанна Трушина. Сохранность и объем работ по восстановлению барельефа предстоит оценить реставраторам», – отметили в ВООПИиК.

Трещина на скульптуре русалки появилась в декабре 2017 года. Ее заделали штукатуркой, а вскоре часть барельефа откололась.

Здание дома Николаевых является выявленным объектом культурного наследия. Оно было возведено в XVIII веке и неоднократно перестраивалось.Барельеф с русалками там появился в 1903 году.

Фото: vk.com/voopiik_spb