Милонов хочет открыть в Петербурге «настоящую» сирийскую шаверму

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что собирается открыть в Петербурге «настоящую шаверму», которую будут готовить сирийцы. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По словам бывшего депутата Законодательного собрания, в Северной столице сложно найти достойное заведение с хорошей шавермой. Он отметил, что любит есть в точке у Екатерининского собора в Царском селе, но считает, что вариант блюда, который готовят в России, не сравнится с арабским оригиналом.

«Самая вкусная шаверма в Дамаске и Бейруте. Намного вкуснее, чем в Петербурге. Там эталонная шаверма, без водопроводных огурцов, помидоров. Она делается из куры или говядины, соуса Лабане, немного гранатового соуса», – сказал Милонов.

Парламентарий подчеркнул, что в его шавермной блюдо будут готовить без добавления майонеза и других нетрадиционных ингредиентов.