«Галамарт» и Константин Ивлев сделают День города вкусным!

В этом году Санкт-Петербургу исполняется 319 лет: отмечать будем весело и шумно – с фестивалями, флешмобами и прочими увлекательными событиями, недостатка в которых не будет. 28 мая с 12.00 до 18.00 народный магазин «Галамарт» и шеф всея Руси Константин Ивлев ждут всех в Никольских рядах: здесь будет и вкусно, и интересно!

Например, шаверма может быть простой уличной едой (съел и забыл), а может – настоящим ресторанным блюдом. 28 мая шеф проведет мастер-класс по приготовлению своей фирменной шавермы: поучаствовать и узнать кулинарные лайфхаки смогут все желающие (а потом – удивить своих близких). В конце концов, такую еду любят решительно все!





«Галамарт» тоже приготовил множество приятных сюрпризов: веселые конкурсы и подарки, детские мастер-классы и завораживающие шоу барменов. А самые маленькие смогут познакомиться с веселыми рыжими котами – бессменными талисманами «Галамарта», которые по совместительству являются отличными няньками и прекрасно знают, как занять малышей. Кстати, у всех гостей будет возможность приобрести любые товары для дома от народного магазина: посуду, текстиль, бытовую технику, игрушки и многое другое; как всегда, по очень доступным ценам.

Веселье, эффектные шоу и увлекательные мероприятия для всей семьи - уже совсем скоро: на Дне города любимой северной столицы!