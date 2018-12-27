  • 27 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 20:22 69.5690  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 20:22 79.4302  
Нефть($) 27.12.2018 53.34 2.86
Нефть(p) 27.12.2018 3525.34 +194.10

На куполе Казанского собора появилась проекция иконы Божьей Матери

Автор:


© Фото: piter.tv

Темы дня

Праздничное оформление будет работать до 13 января.

В Петербурге завершилось создание системы, которая проецирует на купол Казанского собора икону Божьей Матери. Об этом сообщает Piter.TV.

Систему включили вечером 27 декабря. Изображение создается с помощью шести проекторов.

Читайте также:

Фонтан у Казанского собора превратили в рождественский вертеп (ФОТО)

Запуск праздничного оформления сопровождался хоровым пением. На церемонии присутствовал председатель комитета по печати Петербурга Сергей Серзлеев.

Проекция будет работать до 13 января. Песнопения хора будут включать каждый час.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Глинтвейн: пять лучших мест в Петербурге

    С наступлением холодов петербуржцы все чаще спрашивают у поисковиков про прогноз погоды, обогреватели, утепление окон, теплую одежду, коньки. Все это сводится к одному: «Как бы согреться?» Ответ есть: «Глинтвейном!» «Санкт-Петербург.ру» подобрал лучшие места в городе, где подают этот вкусный напиток с пряностями.

    читать далее →

    Где в Петербурге купить необычные новогодние украшения

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять мест, где продают отличные товары, которыми можно украсить елку или дом.

    читать далее →

    Топ-5 блинных мест Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает про отличные заведения, где вкусно накормят блинами и оладьями.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как выбрать елку на Новый год

    Лучше выбрать живую или искусственную? На что обратить внимание при покупке? Что делать, если хочется самому срубить дерево? «Санкт-Петербург.ру» собрал несколько советов о том, как выбрать самую красивую елку.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.12.18
    Технический и фундаментальный анализ рынка Форекс
    27.12.18
    Интернет-магазин стильных наручных часов
    13.12.18
    Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
    12.12.18
    Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей
    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram