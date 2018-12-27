На куполе Казанского собора появилась проекция иконы Божьей Матери

Лучшее в Петербурге
Глинтвейн: пять лучших мест в Петербурге
С наступлением холодов петербуржцы все чаще спрашивают у поисковиков про прогноз погоды, обогреватели, утепление окон, теплую одежду, коньки. Все это сводится к одному: «Как бы согреться?» Ответ есть: «Глинтвейном!» «Санкт-Петербург.ру» подобрал лучшие места в городе, где подают этот вкусный напиток с пряностями.
Где в Петербурге купить необычные новогодние украшения
«Санкт-Петербург.ру» выбрал пять мест, где продают отличные товары, которыми можно украсить елку или дом.
Топ-5 блинных мест Петербурга
«Санкт-Петербург.ру» рассказывает про отличные заведения, где вкусно накормят блинами и оладьями.
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Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.