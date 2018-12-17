В Петербурге у Английской набережной покажут ледокол «Андрей Вилькицкий»

Лучшее в Петербурге

Где в Петербурге купить необычные новогодние украшения

«Санкт-Петербург.ру» выбрал пять мест, где продают отличные товары, которыми можно украсить елку или дом.

Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

«Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.