В Петербурге у Английской набережной покажут ледокол «Андрей Вилькицкий»

Петербуржцы смогут увидеть новый российский ледокол «Андрей Вилькицкий», построенный в Выборге. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Газпром Нефть».
Судно стоимостью 246 млн евро будет находиться у Английской набережной 19 и 20 декабря. Ледокол отличается оранжевым цветом корпуса, который символизирует российскую арктическую программу «Время Арктики».
Ранее «Андрей Вилькицкий» прошел испытания в Балтийском море. После Петербурга ледокол отправится в районе Северного морского пути, где будет обеспечивать круглогодичное сопровождение танкеров с нефтью.