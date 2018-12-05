«Ласточки» от Петербурга до Карелии запустят 22 декабря

Скоростной поезд «Ласточка» начнет курсировать между Петербургом и Карелией в конце декабря – на четыре месяца раньше запланированного срока. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.

Первый поезд поедет из Петербурга 22 декабря. Они будут ходить ежедневно до 10 января.

По утрам с понедельника по пятницу состав будет следовать из Северной столицы до Сортавала, по вечерам – в обратную сторону. В субботу и воскресенье «Ласточка» будет добираться до поселка Маткаселькя.

После 10 января утром и вечером из Петербурга поезда будут ходить в «зеркальном графике».

«Благодаря этому маршруту туристы в выходные дни могут посетить такие всемирно известные «жемчужины», расположенные в республике, как остров Валаам, национальный горный парк "Рускеала", водопад "Белые мосты", а также другие объекты, входящие в состав участников туристско-рекреационного кластера "Южная Карелия"», – добавили в пресс-службе.