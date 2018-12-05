В работе Facebook случился массовый сбой

Европейские пользователи соцсети Facebook столкнулись со сбоями в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи пожаловались, что соцсеть выбрасывает их из личных аккаунтов. После этого они не могут войти обратно.

С проблемой столкнулись в России, Латвии, Великобритании, Польше и других странах. К настоящему времени представители Facebook не прокомментировали инцидент.