«Я уверен, что Путин не все знает»: о чем рассказал Михалков в эфире «вДудь»

Режиссер Никита Михалков дал интервью Юрию Дудю в рамках интернет-программы «вДудь».

Автор фильмов «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник» и других картин рассказал о своей дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным, об отношении к геям и о «каре Господней».

«Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие высказывания режиссера из почти двухчасового интервью.

Лучшее русское кино года

По мнению Михалкова, главное отечественное произведение 2018 года – сериал «Домашний арест». Он назвал его «современным Гоголем».

«Я даже позвонил Семену (сценарист Семен Слепаков, – прим. ред.) и поздравил... Это очень талантливо, очень весело», – подчеркнул режиссер.

Михалков также отметил фильм «Движение вверх» Антона Мегердичева, а «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи он назвал «говном». Режиссер предложил «попробовать снять комедию про гибель принцессы Дианы», добавив, что «держава не может выжить, если у нее нет чего-то, над чем нельзя издеваться».

Фото: L!FE / Эмин Калантаров

Собственное творчество

По мнению Михалкова, его фильм «Утомленные солнцем 2», который вышел в двух частях в 2010-2011 годах, – «великая картина», которая рассказывает «о боге на войне».

Режиссер считает, что картина «не попадает в тех кто *** (ничего, – прим. ред) не знает». Он добавил, что «Утомленные солнцем 2» вышла на восемь лет раньше, чем следовало.

Он заявил, что, возможно, кто-то считает его фильмы «говном». Сам Михалков не придерживается такого мнения, но не спорит с такими критиками.

Вера

Режиссер считает, что действительно можно оскорбить чувства верующего человека. Он подчеркнул, что не отказывается от заявления, что сильное землетрясение в Японии в 2011 году было «карой Господней».

«Ты посмотри, что творится в мире? Как горит Калифорния, как затопляет Европу. Это что думаешь, просто так происходит?» – сказал он.

Схожего мнения Михалков придерживается о наводнении в Краснодарском крае в 2012 году, в результате которого погиб 171 человек. Все бедствия он назвал наказанием за «предательство традиции, культуры, истории, религии».

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

Гомосексуальность

Михалков подчеркнул, что не любит геев, потому что это «противоестественно». На слова о том, что он снимает в своих фильмах гомосексуалов, режиссер ответил, что для него имеют значение актерские качества, а не личная жизнь артистов.

Никита Сергеевич прокомментировал слухи о сексуальной ориентации актера Юрия Богатырева, который участвовал в съемках его нескольких фильмов и умер в 1989 году в возрасте 42 лет.

«Много ходило историй про его личную жизнь, про его ориентацию, но я ничего этого близко не видел и подтвердить не могу», – сказал он.

Гимн

Михалков заявил, что гимн страны – «гражданская молитва». Его отец, писатель и поэт Сергей Михалков, был автором слов для гимнов СССР и России.

Режиссер считает гимн одной из неприкосновенных вещей для страны, но придерживается мнения, что слова в нем менять можно.

Сергей Михалков. Фото: ТАСС

Путин

Режиссер рассказал, что его дружба с Владимиром Путиным началась до кого, как тот стал президентом России. Михалков назвал главу РФ верным другом и отметил, что «никогда у него ничего не просил для себя».

По его словам, ему не все нравится в России, в частности, система образования, Единый государственный экзамен и назначение Владимира Пучкова на пост главы МЧС. Он возглавлял ведомство с 2012 по 2018 год и был снят с должности через несколько месяцев после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

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Михалков заявил, что за это «отвечают все, включая Владимира Путина». Он выразил уверенность, что президент РФ «не все знает». Также режиссер считает, что Путин должен воспитать приемника.

Фото: РИА «Новости»