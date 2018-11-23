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Картина дня: арест Хаски, трансляции заседаний Смольного и парковка у Казанского собора

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© Фото: Николай Хижняк / РИА «Новости»

Темы дня

За что арестовали рэпера, куда делись трансляции и сколько машин вмещает стоянка.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал арест рэпера Хаски. Первыми об этом написали «Фонтанка» (22 ноября в 21:10) и «Деловой Петербург» (22 ноября 21:15).

Музыканта признали виновным в мелком хулиганстве. После отмены концерта в Краснодаре по требованию сотрудников правоохранительных органов, Хаски забрался на крышу автомобиля и исполнил часть песни.

Вскоре полицейские задержали исполнителя, который, как оказалось, повредил чужой автомобиль. За нарушение ему назначили 12 суток ареста.

Хаски также получил трое суток за отказ от медицинского освидетельствования. Этот срок поглощен наказанием за мелкое хулиганство.

Второй темой, по версии «Монитора», стала прямая трансляция заседаний правительства Петербурга. Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» (14:45), АБН (15:05) и «Мойка78» (16:35).

Руководитель пресс-службы администрации губернатора Петербурга Андрей Кибитов опроверг информацию, что трансляции заседаний были прекращены.

В СМИ появилась информация, что депутат Законодательного собрания Надежда Тихонова попросила врио губернатора Александра Беглова вернуть прямые эфиры.

«Трансляция заседаний правительства Петербурга началась в 2008 году и с тех пор никогда не прерывалась. Все заседания правительства транслируются в прямом эфире на сайте http://gov.spb.ru», – заявил Кибитов.

Третьей темой, согласно «Монитору», стала платная парковка у Казанского собора. Оперативнее всех об этом рассказали «Невские новости» (13:35), «Мойка78» (13:40) и АБН (13:45).

Водители смогут оставлять машины у дома №2 по Казанской площади. Стоянка рассчитана на 46 автомобилей и 10 велосипедов. Двухколесный транспорт можно припарковать бесплатно.

Час использования парковки для транспортных средств категории «А» и «B» обойдется водителям в 100 рублей, сутки – в 600 рублей.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Мойка78» и АБН.

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