У Казанского собора появилась платная парковка на 46 автомобилей

Возле Казанского собора появилась автомобильная парковка с местами для велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Водители смогут оставлять машины у дома №2 по Казанской площади. Стоянка рассчитана на 46 автомобилей и 10 велосипедов. Двухколесный транспорт можно припарковать бесплатно.

Час использования парковки для транспортных средств категории «А» и «B» обойдется водителям в 100 рублей, сутки – в 600 рублей.

«На территории автостоянки установлена система видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло, на котором в режиме реального времени будет отображаться количество свободных мест на автостоянке», – отметили в пресс-службе учреждения.