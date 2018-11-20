Глава Карелии Парфенчиков о просьбе открыть детский сад: Пусть о вашем ребенке думает его отец

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков отказался открывать детский сад в поселке Суоеки по просьбе местной жительницы и нагрубил ей в ответ. Об этом сообщает издание «Руна».

Анна Власова рассказала, что в сентябре ей нужно было выйти на работу, но детей в возрасте пяти и полутора лет не с кем было оставить. Школу и детсад в поселке закрыли, поэтому она обратилась к главе региона.

Парфенчиков заявил, что обращаться к нему бесполезно. «Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают», – сказал он.

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Глава Карелии добавил, что нужно «договариваться с бабушками» или «нанимать няню». Также он предложил возить ребенка в город Суоярви, который находится в 25 км от поселка.

Когда информация о разговоре попала в СМИ, Парфенчиков извинился за свои слова. Он отметил, что инцидент произошел в начале сентября, когда общался с девушкой в последний раз.

«Это был минутный эмоциональный срыв. Я себя не оправдываю. Но я тоже человек», – цитирует «Говорит Москва» Парфенчикова.