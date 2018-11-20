Депутат Госдумы Вострецов: Неработающих россиян нужно штрафовать за неуплату страховых взносов

Депутат Государственной думы от Петербурга Сергей Вострецов предложил неработающим россиянам самим платить взносы в социальные фонды. Об этом сообщает «Российская газета».

Вострецов заявил, что официально в стране не работают около 18 млн человек, часть из них – самозанятые. «Социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме», – объяснил депутат свою инициативу.

Читайте также:

Депутат Госдумы Вострецов предложил лишать родительских прав за участие детей в митингах

По мнению парламентария, за отказ граждан нужно штрафовать, как за уклонение от уплаты налогов. Вострецов добавил, что исключением должны стать люди, получающие от государства пособия и пенсии, а также иждивенцы.

Депутат Госдумы уже подготовил законопроект изменений в Налоговый кодекс.