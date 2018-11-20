РЖД: Новые плацкартные вагоны не повлияют на стоимость билетов

Стоимость билетов в плацкартные вагоны поездов РЖД останется прежней с появлением вагонов нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Федеральной пассажирской компании Петра Иванова.

По его словам, цены регулирует Федеральная антимонопольная служба, поэтому стоимость не может измениться. Иванов отметил, что новые вагоны введут в эксплуатацию в конце декабря или в начале января.

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«В ближайшее время мы планируем создать уже полномасштабный образец, и, как уверяют нас представители «Вагонреммаша» – разработчика данной концепции, – уже в декабре первый вагон поступит в Федеральную пассажирскую компанию. Нам предстоит определить, на каких маршрутах мы будем использовать этот вагон», – добавил он.

Иванов подчеркнул, что руководство компании соберет отзывы пассажиров, чтобы понять, насколько концепт удобен для использования.