В РЖД показали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон (ФОТО)

В РЖД представили концепт новых плацкартных вагонов. В распоряжении «РИА Новости» оказались фотографии нового плацкарта, их подлинность подтвердил представитель РЖД.

Как утверждает агентство, новые вагоны будут более комфортными для пассажиров: «модульные конструкции создают больше индивидуального пространства, полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками, каждое место оборудовано плотными шторами, которые в любой момент можно закрыть и огородиться от попутчиков, есть электрические розетки и USB разъемы, а также индивидуальное освещение».

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На изображениях видно, что в туалетах должны поставить гигиенический душ, пеленальный столик, автоматический кран, дозатор мыла и сушилку для рук.

В РЖД заявили, что реновация начнется в 2019 году.

«Они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам», – сообщили в пресс-службе компании.

В РЖД добавили, что обновленные вагоны разработаны в соответствии с пожеланиями пассажиров, отличаются высокой технической оснащенностью и безбарьерной средой, а также обеспечивают персональное пространство для пассажиров и приватность их отдыха.