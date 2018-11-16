ВЦИОМ: Все меньше россиян надеются на лучшее будущее

Количество россиян, которые пессимистично оценивают экономические перспективы страны, за последний год значительно увеличилось. Об этом сообщается в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По мнению 57% опрошенных, экономическая ситуация в России средняя, а 27% считают ее плохой. За год индекс положительных оценок снизился на 16 пунктов.

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Также сократился индекс социального оптимизма, он упал на 23%. Помимо этого, четверть респондентов считают, что в будущем они будут жить хуже, чем сейчас. Еще 25% полагают, что будет лучше, а 40% думают, что ничего не изменится.

Несмотря на это, жизнь «вполне устраивает» 58% граждан. Недовольство выразил 16% опрошенных.