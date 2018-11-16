Пермский художник отделался штрафом в 15 тысяч рублей за замену «счастья» на «смерть» в местном арт-объекте

Пермский художник Алексей Илькаев, известный под именем Sad Face, получил штраф в размере 15 тыс. рублей по уголовному делу о вандализме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Сергея Калкатина.

Илькаев заменил слово «счастье» на «смерть» в знаменитом арт-объекте «Счастье не за горами». Вскоре в отношении молодого человека возбудили дело, а ущерб от акции художника администрация Перми оценила в 45 тыс. рублей.

Защита Илькаева удовлетворена судебным решением, поэтому не будет подавать жалобу. Адвокат отметил, что художник уже возместил нанесенный ущерб.

В настоящее время пермский арт-объект демонтирован. Власти обещают его вскоре восстановить.