Неизвестные поменяли слово «счастье» на «смерть» в арт-объекте в Перми

Вандалы повредили арт-объект «Счастье не за горами» в Перми. Неизвестные в ночь на 11 октября изменили слово «счастье» на «смерть», сообщает 59.ru.

В настоящее время не установлено, кто испортил надпись. По данным журналистов, местный художник Алексей Илькаев, известный под именем Sad Face, в сентябре выпустил серию футболок с фразой «Смерть не за горами».

Сотрудники городского центра охраны памятников Перми демонтировали поврежденную часть арт-объекта. «В ближайшее время надпись будет восстановлена в прежнем виде, так что счастью в городе быть», – цитирует «Медуза» представителей центра.