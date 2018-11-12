Петербуржца оштрафовали на 300 тыс. рублей за антисемитскую картинку с Иисусом и видео со священником, спевшим «Мурку»

Жителя Петербурга Ивана Барбакова оштрафовали на 300 тыс. рублей за публикацию в соцсети «ВКонтакте» изображений и видео, которые экспертиза признала экстремистскими. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По данным суда, Барбаков с октября 2017 года по апрель 2018 году разместил несколько записей, направленных на возбуждение ненависти и вражды.

Отмечается, что на одной из опубликованных картинок изображен лик Иисуса Христа. Содержимое не раскрывается, но в пресс-службе судов отметили, что материалы унижают евреев, поэтому признаны экстремистскими.

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Помимо этого, Барбаков опубликовал и прокомментировал видеозапись, на которой священник архимандрит Венедикт исполнил песню «Мурка» в одном из московских храмов. Позднее священнослужителя выслали из столицы в Приднестровье.

Петербуржцев признал вину по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.