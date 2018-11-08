В Пулковском парке «похоронили» депутатов Госдумы от Петербурга, поддержавших пенсионную реформу (ФОТО)

Петербургские активисты разместили в Пулковском парке символические надгробия депутатов, представляющих Северную столицу в Государственной думе. Об этом сообщили в коалиции «Петербург против».

Членами «кладбища депутатов» стали Сергей Боярский, Виталий Милонов, Сергей Вострецов, Игорь Дивинский, Владимир Катенев, Евгений Марченко, Юрий Петров и Михаил Романов.ак

По мнению активистов, парламентарии предали избирателей, когда проголосовали за повышение пенсионного возраста. Идею с надгробиями приурочили к годовщине Октябрьской революции, которая отмечалась 7 ноября.

Читайте также:

Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста

В пресс-службе коалиции отметили, что во время акции задержали журналиста и фотографа. Их отправили в 51-й отдел полиции, а затем им назначили штрафы по 20 тыс. рублей.

«Основанием для приговора стала оперативная съемка, свидетельствующая о том, что за символическим «погребением» депутатов из засады наблюдали сотрудники отдела по противодействию экстремизму», – добавили активисты.