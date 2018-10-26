В США задержали подозреваемого в рассылке бомб политикам

В американском штате Флорида задержали мужчину, которого подозревают в рассылке взрывных устройств в Белый дом и экс-президенту США Бараку Обаме. Об этом сообщил телеканал CNN.

По предварительным данным, мужчину доставили на допрос. Правоохранительные органы пока что не раскрывают никаких подробностей о личности подозреваемого.

Рассылка самодельных бомб происходит в США несколько дней. Их доставили не только политикам, но и другим людям, в том числе актеру Роберту Де Ниро. Всех людей, получивших взрывчатку, объединяет негативное отношение к действиям Дональда Трампа на посту президента Штатов.

В результате рассылки бомб никто не пострадал.