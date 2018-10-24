В Белый дом, Обаме и Клинтон прислали бомбы по почте

Неизвестные отправили по почте бомбы экс-президенту США Бараку Обаме, бывшему госсекретарю страны Хиллари Клинтон и в Белый дом. Об этом сообщает канал CNN.

Взрывные устройства также направили на военную базу в округе Колумбия, в «Тайм-Уорнер-Центр» в Нью-Йорке в редакцию CNN. В начале недели еще одно отправили миллиардеру Джорджу Соросу.

По данным журналистов, бомбы были работоспособными, но их конструкция была примитивной. В настоящее время спецслужбы пытаются установить информацию о людях, которые занимались доставкой бомб.