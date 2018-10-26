Акция с обливанием мужчин в петербургом метро оказалась постановочной

Петербургская активистка Анна Довгалюк, устроившая в метро флешмоб с обливанием штанов мужчин, призналась, что резонансное видео было постановочным. Об этом сообщает PiterTV.

Об акции стало известно в конце сентября. Она была посвящена проблеме менспрединга – манеры мужчин раздвигать широко ноги в общественном транспорте. Пользователи интернета посчитали, что видео было постановкой, но Довгалюк утверждала, что это не так.

Один из жителей Северной столицы написал заявление в управление МВД по Петербургу и Ленобласти с просьбой о проверке ролика. Вскоре полиция опросила людей, причастных к созданию видео, и выяснила, что облитые мужчины были актерами.

Довгалюк с помощниками заключила с ними документы о неразглашении информации. При съемках не пострадал ни один прохожий, а вместо отбеливателя, как утверждалось, использовали обычную воду.

По словам активистки, она хотела показать, что «нынешнее общество готово обратить внимание на шуточный ролик, а не на более серьезные проблемы социума».