Петербургская активистка облила отбеливателем мужчин, широко раздвигающих ноги в метро (ВИДЕО)

Студентка из Петербурга Анна Довгалюк выпустила видео, на котором обливают водой с отбеливателем мужчин, сидящих в метро с широко раздвинутыми ногами. Ролик появился на ее YouTube-канале.

Довгалюк назвала запись видеоманифестом. Она отметила, что хотела обратить внимание пользователей соцсетей на менспрединг – манеру мужчин раздвигать широко ноги.

«Для меня крайне важно привлечь внимание людей к этой проблеме. Потому что публичное неуважение к женщине – это позор для общества!» – написала активистка.

В соцсетях видео назвали постановкой. В частности, в паблике «Настоящий Лентач» заявили, что ролик с актерами снимала студия My Duck’s Vision.

Ранее Довгалюк опубликовала видео против апскертинга – подглядывания под юбки. Пользователи интернета также назвали акцию студентки постановкой.

Видео: YouTube / Канал Анны Довгалюк