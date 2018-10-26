Эвакуация автомобилей в Петербурге с 1 января подорожает на 113 рублей

В Петербурге с 1 января 2019 года вырастет стоимость эвакуации автомобилей и других транспортных средств. Соответствующее распоряжение опубликовал комитет по тарифам.

Рост цен в среднем составит 4%. Погрузка и перевозка легкового автомобиля или мотоцикла подорожает на 113 рублей – до 2928 рубля.

Тарифы на вывоз крупногабаритной техники с Нового года будут варьироваться от 17 569 рублей до 23 425 рублей. Сейчас они составляют от 16 893 рублей до 22 524 рублей.

Час штрафстоянки будет обходиться владельцу легковушки в 52 рубля, на 2 рубля дороже нынешнего тарифа. За грузовик придется платить 104 рубля за час, за грузовик с прицепом – 208 рублей, за негабаритный транспорт – 313 рублей.