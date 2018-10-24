Появление льда на Неве ждут 8 октября

Первый лед на Неве ожидается 8 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Администрация "Волго-Балт"».

По данным специалистов, лед начнет образовываться на несколько дней позже нормы. В среднем это происходит 6 декабря.

В этот же день ожидается появление сала и шуги в южной открытой части Ладожского озера. В бухте Петрокрепости, Свирской и Волховской губе лед должен появиться к 24 ноября.

Согласно данным синоптиков, первый снег в Северной столице должен пойти в период с 22 октября. В минувшие выходные его заметили в Ленинградской области.