Картина дня: ограничения движения из-за «Эстафеты огня», продажа здания телеграфной станции и температурный рекорд Петербурга

Главной темой дня, согласно «Монитору», стали ограничения движения в центре Петербурга. Первыми об этом сообщили «Невские новости», «Мойка78» и АБН.

В субботу, 27 октября, часть центральных улиц Северной столицы будет перекрыта из-за «Эстафеты огня» XXIX Всемирной зимней универсиады.

С 9:00 до 14:00 будет перекрыта площадь Академика Сахарова. Затем поэтапно будут закрывать Менделеевскую линию, Университетскую набережную от Менделеевской линии до Дворцового моста, Дворцовый мост, Адмиралтейскую набережную, Сенатскую площадь, Исаакиевскую площадь, Вознесенский проспект от Исаакиевской площади до улицы Декабристов, улицы Декабристов от Вознесенского проспекта до улицы Декабристов, 37.

Помимо этого, с 00:00 25 октября до 13:00 27 октября будет действовать запрет парковки по четной стороне Менделеевской линии и участку улицы Декабристов от Вознесенского проспекта до Театральной площади.

Второй темой, по версии «Монитора», стала продажа здания телеграфной станции в Северной столице. Оперативнее всех об этом написали АБН (12:25), «Деловой Петербург» (14:15), «Мойка78» (14:45).

Дом Керстен, также известный как здание бывшего Управления городского телефона и телеграфа, было продано на торгах за 410 млн рублей.

Победителем торгов стало ООО Фирма «Гран». Ему перешло здание площадью 7,8 тыс. кв. м на Почтамтской улице, 15б.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал очередной температурный рекорд Петербурга. Быстрее всех об этом рассказали Regnum (09:50), «Деловой Петербург» (11:00) и «Фонтанка» (11:25).

Вторая декада октября 2018 года оказалась самой теплой в Петербурге, перекрыв экстремальные температуры рубежа позапрошлого века. Об этом главный синоптик города Александр Колесов написал на своей странице в Facebook.

«Вторая декада октября стала самой теплой за весь ряд наблюдений. Средняя температура воздуха составила 10.9 градусов тепла. В 1909 году температура воздуха была +10.6, в 1889 году +10.5. Следующий за ними 1907 год уже не превышал по температуре 10 градусов (+9.9)», – рассказал Колесов.

Самыми оперативными в Петербурге стали 47news, «Мойка78», «Деловой Петербург».