ВЦИОМ: Лишь 10% россиян оценивают свое положение в обществе «выше среднего»

Количество россиян, которые оценивают свое положение в обществе как «выше среднего», достигло отметки в 10%. Об этом сообщил Всероссийский центр исследования общественного мнения по итогам опроса.

С 1991 года доля граждан в категории «выше среднего» увеличилось в два раза. За этот же период число россиян, оценивающих положение как «высокое», осталось на прежнем уровне – 3%.

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Свое положение считают «средним» 64% жителей России, это на 15% больше показателей 1991 года. К категориям «ниже среднего» и «низкое» себя относят 13% и 7% респондентов соответственно.

По мнению опрошенных, добиваться высокого положения больше всего помогает образования. Так считают 39% респондентов. Еще треть полагают, что этому способствуют личные качества и способности. Около 40% россиян отметили, что им не хватает денег, чтобы преуспеть в жизни.