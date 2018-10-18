  • 19 Октябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ  
Нефть($) 18.10.2018 79.30 1.28
Нефть(p) 18.10.2018 5250.57 +146.16

Картина дня: число жертв нападения в Керчи, злоупотребление митингами и проверка учебных заведений

Автор:


© Фото: Виталий Аньков / РИА «Новости»

Темы дня

Сколько человек погибли после нападения на керченский колледж, как будут штрафовать за злоупотребление и где проверят школы и вузы.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало число жертв нападения на колледж в Керчи. Первыми среди петербургских СМИ об этом написали Gazeta.SPb и «Деловой Петербург» (11:40).

В результате инцидента в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек. В четверг, 18 сентября, умерла одна из пострадавших.

В среду днем, 17 октября, в колледж с ружьем и самодельным взрывным устройством, начиненным поражающими элементами, пришел 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков. Он открыл стрельбу по учащимся и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. При нем было обнаружено 150 патронов.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», было позже переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Второй темой, по данным «Монитора», стал закон о «злоупотреблении правом на митинги». Оперативнее всех об этом сообщил «Деловой Петербург», (13:45).

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект о штрафах за злоупотребление правом на митинге. Это значит, что нарушением будет считаться подача уведомления о митинге, шествии или пикете без намерения провести его.

Граждан будут штрафовать на сумму от 5 тыс. до 20 тыс. рублей. Должностные лица накажут в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, юридические лица – от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала проверка учебных заведений Петербурга после трагедии в Керчи. Быстрее всех об этом рассказали «Фонтанка» (16:55) и «Невские Новости» (18:35).

Генеральная прокуратура РФ инициировала проверку школ, вузов и других заведений во всех городах России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время инспекции прокуроры обратят внимание на охрану, соблюдение контрольно-пропускного режима, работу систем экстренного оповещения и видеокамер.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Мойка78», Gazeta.SPB и «Невские новости».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-10 петербургских фотографов в Instagram

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, на какие страницы стоит подписаться в Instagram ради красивых и атмосферных фотографий города на Неве.

    читать далее →

    Призраки и счастье: новые спектакли в театрах Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» подобрал театральные постановки, которые появились на сцене осенью 2018 года.

    читать далее →

    Путешествие сквозь время: самые красивые особняки Петербурга

    В Петербурге есть здания, которые особенно ярко выделяются даже на фоне общего стиля города. «Санкт-Петербург.ру» собрал самые необычные особняки и дворцы Северной столицы.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Сатанинский гриб и ложная лисичка: список грибов, которые могут убить

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о грибах, которые лучше оставить в лесу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Непарадная красота: топ-7 брандмауэров Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает об истории неофициального символа города на Неве, из-за которого спорят власти, жители и художники.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства
    15.10.18
    В ТЦ «Жемчужная плаза» пройдет бесплатный показ фильмов с лекциями звезд
    12.10.18
    Как получить высшее образование за пару дней: реалии и мифы
    11.10.18
    Как выбрать матрас
    11.10.18
    Украшения из янтаря
    01.10.18
    Рестораны Петербурга «распробовали» омниканальный маркетинг

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram