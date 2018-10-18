Картина дня: число жертв нападения в Керчи, злоупотребление митингами и проверка учебных заведений

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало число жертв нападения на колледж в Керчи. Первыми среди петербургских СМИ об этом написали Gazeta.SPb и «Деловой Петербург» (11:40).

В результате инцидента в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек. В четверг, 18 сентября, умерла одна из пострадавших.

В среду днем, 17 октября, в колледж с ружьем и самодельным взрывным устройством, начиненным поражающими элементами, пришел 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков. Он открыл стрельбу по учащимся и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. При нем было обнаружено 150 патронов.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», было позже переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Второй темой, по данным «Монитора», стал закон о «злоупотреблении правом на митинги». Оперативнее всех об этом сообщил «Деловой Петербург», (13:45).

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект о штрафах за злоупотребление правом на митинге. Это значит, что нарушением будет считаться подача уведомления о митинге, шествии или пикете без намерения провести его.

Граждан будут штрафовать на сумму от 5 тыс. до 20 тыс. рублей. Должностные лица накажут в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, юридические лица – от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала проверка учебных заведений Петербурга после трагедии в Керчи. Быстрее всех об этом рассказали «Фонтанка» (16:55) и «Невские Новости» (18:35).

Генеральная прокуратура РФ инициировала проверку школ, вузов и других заведений во всех городах России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время инспекции прокуроры обратят внимание на охрану, соблюдение контрольно-пропускного режима, работу систем экстренного оповещения и видеокамер.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Мойка78», Gazeta.SPB и «Невские новости».