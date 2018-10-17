Туман помешал двум самолетам приземлиться в Пулково

Два самолета не смогли приземлиться в петербургском аэропорту Пулково из-за тумана. Об этом сообщает «Фонтанка».

До Северной столицы не долетели лайнеры из Москвы и Екатеринбурга. Их отправили на запасной аэродром во Внуково.

Самолет из столицы России должен был приземлиться в 08:00, время прилета перенесли на 11:30. Лайнер из Екатеринбурга ожидали в 07:10, теперь – в 11:40.

Предполагается, что подобная ситуация может продлиться несколько дней, до прихода холодов. Температура воздуха в Петербурге должна снизиться 20 октября.