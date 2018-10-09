Проведение Фестиваля света в Петербурге оказалось под угрозой срыва

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) приостановило конкурс на проведение Фестиваля света. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Праздник должно было провести рекламное агентство «Грейт» в ноябре 2018 года за почти 40 млн рублей. На итоги выбора подрядчика пожаловалось ЗАО «Волгобалт Медиа». Представители компании нашли нестыковку в количестве оборудования, указанного в разных частях документов.

В ФАС отметили, что жалобу подали еще до подведения итогов. В случае, если антимонопольщики выявят нарушения, результаты конкурса аннулируют.

Впервые Фестиваль света прошел в Петербурге в ноябре 2016 года. В рамках праздника на фасадах Мариинского дворца и Исаакиевского собора показали проекции на историческую тематику.