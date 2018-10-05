Петербургские фонтаны начнут отключать на зиму 14 октября

Фонтаны Петербурга начнут отключат на зимний период с 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Первым перестанет работать «Мальчик с уткой» в Таврическом саду. Остальные фонтаны будут законсервированы до 30 октября.

Последними на зиму уйдут фонтаны в сквере у Казанского собора, в Ново-Манежном сквере и в Алексеевском саду на улице Писарева.

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«Консервация фонтана – это комплекс мер, благодаря которым сооружение "перезимовывает" холодную температуру без вреда для оборудования. Из гидротехнической системы полностью сливают воду, очищают фонтан от мусора и демонтируют насадки и светильники», – отметили в «Водоканале».

В предприятии добавили, что уже выключены фонтаны в Кронштадте, Колпино, Сестрорецке и Металлострое.