Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к Instagram

В работе социальной сети Instagram произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.



Проблемы с доступом наблюдаются по всему миру. Пользователи не могут открыть приложение и веб-версию Instagram.



В основном на сбой жалуются в Европе, в частности, в России. Также неполадки возникли в США, Японии и Австралии.



В настоящее время причина проблем устанавливается.