В работе социальной сети Instagram произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Проблемы с доступом наблюдаются по всему миру. Пользователи не могут открыть приложение и веб-версию Instagram.
В основном на сбой жалуются в Европе, в частности, в России. Также неполадки возникли в США, Японии и Австралии.
В настоящее время причина проблем устанавливается.
Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к Instagram
© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»
Неполадки наблюдаются по всему миру, в том числе в России.
В работе социальной сети Instagram произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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