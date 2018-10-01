Главный синоптик Петербурга: Минувший сентябрь стал одним из самых теплых в истории

Сентябрь 2018 года в Петербурге стал одним из самых теплых в истории метеонаблюдений. Об этом главный синоптик Северной столицы Александр Колесов написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что статистику месяца испортило похолодание на последней неделе сентября. Непогода снизила среднюю температуру за сентябрь на два градуса – до +14,5 градуса.

Читайте также:

В Петербурге 19 сентября установлен температурный рекорд

Теплее было лишь в 30-е годы прошлого века. В 1934 году зафиксировали результат в +14,6 градуса, а через два года – в +14,9 градуса.

«Распределение осадков по территории очень неравномерное, но на основной нашей метеостанции осадки только приблизились к норме, составив 99% от нее», – добавил Колесов.