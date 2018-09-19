В Петербурге 19 сентября установлен температурный рекорд

В Петербурге 19 сентября зафиксирован новый температурный рекорд. Сегодняшний день стал самым теплым сентябрьским днем за последние 68 лет. Об этом рассказал главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

"Температура воздуха в Петербурге превысила +23 градуса, перекрыв предыдущий рекорд 1950 года, когда максимальная температура была +22,4 градуса", – написал он в Facebook.

По словам синоптика, с 7 сентября это уже второй рекорд "в этом очень теплом сентябре". "Прямо хочется процитировать известных: "Все лето этого у нас не было, и вот опять", – сказал Колесов.