Первый в очереди за новым iPhone в Москве занял место за 150 тыс. рублей и остался без телефона

Житель Москвы по имени Валерий выкупил место в очереди за новым iPhone Xs, но не смог приобрести смартфон.

Мужчина занял девятое место за 150 тыс. рублей. По другим данным, он заплатил за него 50 тыс. рублей.

Валерий в итоге первым зашел в магазин. Обладатели более высоких мест отказались стоять дальше, так как не смогли продать свои места.

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Мужчина, как и его единомышленники, также хотел подзаработать на очереди, но у него не получилось выручить нужную сумму. Валерию не хватило денег на новый смартфон, поэтому он ушел с пустыми руками.

Первым реальным покупателем стал Анатолий, который был 247-м в очереди. По его словам, он ждал всего пару часов и не покупал место.

Всего за 40 минут телефоны приобрели четыре человека, сообщает Hi-Tech.Mail.Ru.