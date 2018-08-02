Роскачество выбрало лучшие смартфоны для россиян

Эксперты Роскачества назвали телефон Samsung Galaxy S9 лучшим смартфоном 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В Роскачестве отметили, что на протяжении полутора лет первенство в рейтинге принадлежало моделям из предыдущего поколения устройств Samsung, которые теперь оказались на третьем и четвертом месте. Специалисты похвалили флагманские смартфоны за прочность и водостойкость, качество камеры, относительно быструю зарядку и стереодинамики.

Главный телефон Apple, iPhone X, не смог войти в пятерку лучших устройств, а занял лишь девятую строчку. По версии Роскачества, модель iPhone 8S до сих пор остается лучшей у американской компании.

В топ-10 также попали Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy Note 8 и Huawei – Mate 10 Pro. «По итогам исследования можно сделать вывод, что основная борьба за лидерство разворачивается в категориях камеры, музыки, аккумулятора и интернета», – добавили в Роскачестве.