«Ленэнерго» встало на защиту граффити в Приморском районе, которое Смольный признал незаконным

Компания «Ленэнерго» встала на защиту граффити исторического самолета «Илья Муромец» на трансформаторной будке в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщила «Фонтанка».

Изображение, которое нанесли на постройку на площади Льва Мациевича, в комитете по градостроительству и архитектуре признали незаконным. При этом в создании граффити участвовал глава администрации района Николай Цед.

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В «Ленэнего» отметили, что руководство компании готово сотрудничать с властями, чтобы согласовывать подобные работы. Несмотря на это, если Смольный выдаст предписание, граффити «Ильи Муромца» будет закрашено.

В пресс-службе «Ленэнерго» подчеркнули, рисунок «не носит экстремистского характера, не наносит вреда здоровью и не грозит безопасности жителей».