Знаменитые граффити Петербурга нанесли на онлайн-карту

В Петербурге появилась карта с объектами стрит-арта. Об этом сообщили в пресс-службе компании «2ГИС».
Жители и гости Северной столицы могут увидеть известные граффити уличных художников. На карту попали наиболее заметные и крупные росписи.
Некоторые объекты снабжены кратким описанием, фотографии есть у большого числа рисунков.
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Подобная карта также появилась в Москве. Глава местной арт-группы ZukClub Сергей Овсейкин отметил, что уличное искусство привлекает туристов.
«Муралы – огромные картины, занимающие целые стены, – способны из страшных объектов сделать место для встреч, интересную локацию для фотографий или просто украсить здание», – добавил художник.