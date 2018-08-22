Знаменитые граффити Петербурга нанесли на онлайн-карту

В Петербурге появилась карта с объектами стрит-арта. Об этом сообщили в пресс-службе компании «2ГИС».

Жители и гости Северной столицы могут увидеть известные граффити уличных художников. На карту попали наиболее заметные и крупные росписи.

Некоторые объекты снабжены кратким описанием, фотографии есть у большого числа рисунков.

Читайте также:

В Невском районе Петербурга появилось огромное граффити по «Евгению Онегину» (ФОТО)

Подобная карта также появилась в Москве. Глава местной арт-группы ZukClub Сергей Овсейкин отметил, что уличное искусство привлекает туристов.

«Муралы – огромные картины, занимающие целые стены, – способны из страшных объектов сделать место для встреч, интересную локацию для фотографий или просто украсить здание», – добавил художник.

Скриншот: 2gis.ru