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Нерпенка Вовчика выпустили на свободу (ФОТО, ВИДЕО)

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© Фото: vk.com/sealrescue
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    Животное за три месяца пришло в форму для самостоятельной жизни в Ладоге.

    Специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» выпустили в Ладогу Вовчика, одного из самых маленьких подопечных. Об этом они рассказали в своей группе во «ВКонтакте».

    В фонде отметили, что нерпа за две недели до выпуска в природу вела себя беспокойно, потому что скорее хотела попасть на свободу.

    «Будучи посажен на берег Владимировского залива он тут же безо всяких сомнений убежал в прибой и был таков. Таких тюленей мы обожаем, и маленький Владимир останется одним из наших любимчиков», – добавили в фонде.

    Нерпенка Вовчика нашли в бухте Владимирская в начале лета 2018 года. Он весил 4,5 кг – как новорожденное животное.

    Эксперты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих три месяца занимались здоровьем Вовчика, в том числе и учили ловить рыбу. Сейчас он весит почти 17 кг.

    Фото: vk.com/sealrescue
     

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