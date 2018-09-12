Нерпенка Вовчика выпустили на свободу (ФОТО, ВИДЕО)

Специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» выпустили в Ладогу Вовчика, одного из самых маленьких подопечных. Об этом они рассказали в своей группе во «ВКонтакте».

В фонде отметили, что нерпа за две недели до выпуска в природу вела себя беспокойно, потому что скорее хотела попасть на свободу.

«Будучи посажен на берег Владимировского залива он тут же безо всяких сомнений убежал в прибой и был таков. Таких тюленей мы обожаем, и маленький Владимир останется одним из наших любимчиков», – добавили в фонде.

Нерпенка Вовчика нашли в бухте Владимирская в начале лета 2018 года. Он весил 4,5 кг – как новорожденное животное.

Эксперты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих три месяца занимались здоровьем Вовчика, в том числе и учили ловить рыбу. Сейчас он весит почти 17 кг.

Фото: vk.com/sealrescue