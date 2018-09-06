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Глава Гознака предложить сделать российские банкноты более современными

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© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

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Аркадий Трачук считает, что дизайн купюр устарел и нуждается в изменениях.

Глава Гознака Аркадий Трачук заявил, что дизайн российских банкнот необходимо модернизировать. Об этом сообщило РИА «Новости».

По мнению Трачука, концепция купюр, разработанных в конце 1990-е годы устарела, поэтому требует существенных изменений в дизайне. Он считает, что одной из первых нужно поменять банкноту номиналом 5000 рублей.

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Трачук заявил, что не знает, есть ли планы по изменению дизайна. «Планируется или не планируется – это вопрос все-таки к Банку России», – сказал он.

Глава Гознака подчеркнул, что российское общество консервативно относится к банкнотам. По его словам, требуется время, чтобы жители страны привыкли к другому виду купюр.

«Нам нужно посмотреть, как люди отреагируют на те же банкноты 200 и 2000 рублей, которые только недавно появились в обращении. Если помните, в конце прошлого года, начале этого года были сообщения о том, что где-то такие банкноты не принимали, а кто-то пытался на ксероксе сделать какие-то копии. Всегда при вводе банкнот бывают такие вот эксцессы», – добавил Трачук.

В конце 2017 года в массовый оборот в России вошли новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. Первая банкнота посвящена достопримечательностям Севастополя, вторая – Дальнему Востоку и Владивостоку в частности.

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