Часть банкоматов России перестала принимать купюры 5000 рублей из-за вброса фальшивок

Российские банкоматы частично перестали принимать купюры номиналом 5 тыс. рублей. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Проблема связаны с массовым вбросом фальшивых банкнот. Купюры попали в устройства со старой системой проверки.

По словам представителей банковской индустрии, вброс подделок – редкость. Они отметили, что поймать мошенников будет сложно.

В Московском кредитном банке заявили, что уязвимости подвержены менее 5% банкоматов организации. В «Альфа-банке» отметили, что купюры не принимают все 18 аппаратов со старой системой защиты. Сбербанк не ответил на вопросы журналистов о проблемах.