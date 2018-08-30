«Зенит» проиграл «Мольде», но прошел в групповой этап Лиги Европы

Петербургский футбольный клуб «Зенит» уступил норвежскому «Мольде» в гостевой встрече, которая состоялась 30 августа. Сине-бело-голубые проиграли со счетом 2:1.

Первый мяч в матче раунда плей-офф Лиги Европы забил Далер Кузяев на 20-й минуте. Его гол стал единственным в первом тайме.

Во второй половине игры на 65-й минуте ворота петербуржцев поразил Эйрик Хестед. Через 11 минут голом отличился Холлан.

Несмотря на поражение, «Зенит» смог пройти в групповой этап Лиги Европы. Петербуржцы выиграли в домашнем матче со счетом 3:1.