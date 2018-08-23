«Зенит» обыграл норвежский «Мольде» со счетом 3:1

Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал волевую победу над норвежским «Мольде». Команды встретились в Северной столице в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

Сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:1. Первый мяч во встрече на 42-й минуте забил Эйрик Хестад.

Петербуржцы смогли во втором тайме отыграть три мяча. Сначала ворота норвежцев поразил Артем Дзюба, забивший на 71-й минуте. Спустя девять минут голом отличился Антон Заболотный, а последний точный удар сделал Миха Мевля на 90-й минуте.

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Ответный матч между командами пройдет 30 августа. Клубы встретятся на стадионе «Акер» в Мольде.

В прошлом раунде Лиги Европы «Зенит» встречался с минским «Динамо». Сначала сине-бело-голубые проиграли со счетом 4:0, а затем обыграли белорусских футболистов со счетом 8:1.