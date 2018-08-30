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Смольный потратит 23 млн рублей на два спасательных квадрокоптера

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© Фото: pixabay.com

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В правительстве Петербурга отметили, что беспилотники помогут при работе МЧС и для регистрации пожаров.

Власти Петербурга планируют закупить два беспилотника для поисково-спасательной службы. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на главу комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонида Богданова.

По словам чиновника, на оборудование потребуется 23 млн рублей субсидий. На обучение пилотов потребуется еще 450 тысяч рублей.

Богданов отметил, что беспилотники предназначены для спасательных целей, они смогут поднимать в воздух снаряжение или другие необходимые объекты. Он добавил, что техника обладает большей дальностью, чем «игрушечные квадрокоптеры», поэтому ей можно будет заменять вертолеты на некоторых работах.

«В Петербурге очень значительная водная акватория, в отличие от многих других регионов у нас проблема спасения на воде стоит круглый год. В частности, зимой огромные массы людей могут появляться на льду и теряться – это Финский залив, прилегающие территории, Кронштадт, огромная Невская губа. Чтобы своевременно и четко реагировать, у нас должны быть соответствующие технические возможности», – сказал чиновник.

Богданов отметил, что квадрокоптеры также помогут следить за пожарами в лесах.

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