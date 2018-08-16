Смольный выселяет правозащитников «Мемориала» из здания на Разъезжей

Комитет имущественных отношений Петербурга попросил правозащитную организацию «Мемориал» покинуть дом №9 на Разъезжей улице. Активисты работали в здании с 1997 года, сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский на своей странице во «ВКонтакте».

Дом на Разъезжей находится в собственности города, поэтому правозащитники на протяжении 21 года арендовали его. Последний договор закончился в январе 2018 года, поэтому «Мемориал» обратился к Смольному с просьбой продлить срок.

В июле заместитель председателя комитета Александр Якушев ответил, что власти решили отказать организации. «Никаких объективных причин отказать «Мемориалу» в праве и дальше арендовать помещение нет и не может быть: условия договора они не нарушали, арендную плату вносили вовремя, ущерба помещению не причиняли, никаких претензий к ним как к арендаторам у городских властей никогда не было», – написал Вишневский.

Депутат добавил, что организация постоянно включается в перечень объединений, которые освобождаются от арендной платы за нежилые здания Петербурга.

«Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР. Организация также ведет правозащитную и просветительскую работу. В 2013 году из-за зарубежного финансирования «Мемориал» признали иностранным агентом